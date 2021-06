In trasferta da Bari a Monopoli per spacciare 'su appuntamento', 44enne in manette

Si aggirava in città a bordo di un'utilitaria, durante il fine settimana, dando inizio ai suoi 'appuntamenti' nel primo pomeriggio, verso le 16, per poi proseguire fino a tarda sera. La sua presenza a Monopoli, però, non è sfuggita ad alcuni cittadini. Così sono scattati i servizi di osservazione dei carabinieri, che hanno monitorato gli spostamenti dell'uomo, un 44enne barese.

Giunto in una via del centro, l’uomo è stato quindi sottoposto a controllo. Nel corso della perquisizione dell’abitacolo sono state rinvenute 2 dosi di cocaina già confezionate, nonché la somma di 1600 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. L’uomo, al termine delle formalità, è stato arrestato e condotto al carcere di Bari.