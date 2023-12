Cocaina nascosta in casa, lancia la droga nel cortile all'arrivo della polizia: 21enne arrestato per spaccio

Un 21enne è stato arrestato dalla polizia a Monopoli per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I poliziotti, dopo aver notato un "anomalo flusso di persone" che si recavano in un edificio del centro cittadino, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane. Il 21enne, resosi conto dell'imminente perquisizione, avrebbe lanciato nel cortile, raccolte in una calza, 54 dosi di cocaina confezionate in cipollotti, poi recuperate dagli agenti. Inoltre, nell’appartamento è stato rinvenuto il necessario per il confezionamento delle dosi, nastro adesivo, bilancino di precisione e anche la somma di 1450 euro, presumibile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto su disposizione dell’A.G. e quindi accompagnato nel carcere di Bari, provvedimento pre-cautelare che è stato convalidato da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa.