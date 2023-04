Morta dopo un intervento al cuore, l'ospedale Molinette di Torino condannato a risarcire la famiglia di una 30enne del Barese

Il tribunale civile di Torino ha condannato l'azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza del capoluogo piemontese a risarcire i familiare di una donna residente nella provincia di Bari, morta all'ospedale Molinette il 4 marzo 2004, all'età di appena 30 anni, in seguito a un'operazione al cuore a cui era stata sottoposta tre giorni prima.

La vittima della tragedia, secondo quanto riporta TorinoToday, era affetta dalla nascita da una cardiopatia congenita (la Tetralogia di Fallot). Per questo all'età di sei anni era stata sottoposta a un primo intervento chirurgico. Nel caso in questione, aveva scelto l'ospedale Molinette per sottoporsi alla sostituzione dell'aorta discendente e della valvola aortica. Qualcosa però andò storto in fase di cannulazione: l'arteria iliaca destra rimase lacerata e questo provocò una grave emorragia.

Secondo i giudici, i sanitari non fecero indagini (in particolare tac ed elettrocardiogramma) che avrebbero potuto consentire di riparare la lesione vascolare e "con ragionevole probabilità" il loro comportamento avrebbe provocato prima l'agonia e poi il decesso della paziente.

Il Tribunale piemontese ha stabilito il risarcimento nei confronti della madre (con 201mila euro), del fratello e della sorella (con 29mila euro a testa) della donna morta.