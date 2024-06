Lutto nel mondo giudiziario: morta a 50 anni la magistrata barese Stefania Mininni

Giustizia pugliese in lutto per la scomparsa della magistrata Stefania Mininni. Originaria di Bari, in servizio nella Procura ordinaria di Lecce e attualmente in quella per i minorenni, Mininni si è spenta la notte scorsa dopo una lunga malattia.

Come ricorda Lecceprima, Stefania Mininni aveva vinto il concorso in magistratura giovanissima, e dopo aver prestato servizio nella Procura di Modena, si era trasferita in quella ordinaria di Lecce, entrando a far parte del pool di pm specializzati in fasce deboli (quindi in reati quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, pedopornografia). Molto stimata per le sue doti umane e professionali, sono tanti oggi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

I funerali di Stefania Mininni si terranno domani lunedì 24 giugno, alle ore 12, nella chiesa di San Ferdinando in via Sparano a Bari. La salma sarà esposta oggi, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 20, nel centro funerario di via Golgota, a Conversano (Bari).