Addio alla professoressa Annamaria Bufo, amata docente del liceo Flacco di Bari

Liceo Flacco in lutto per la scomparsa della professoressa Annamaria Bufo. Docente di Lettere, aveva a lungo insegnato in quella scuola, restando nel cuore dei suoi studenti: aveva 79 anni.

Tanti oggi, sui social, alla notizia della sua scomparsa le hanno dedicato un ricordo commosso. "Addio cara professoressa, ci ha insegnato tanto. Ci ha dato anche di più. Ci ha insegnato a crescere", scrive qualcuno. "Senza di lei non avrei mai amato tanto la sapienza della parola scritta", ricorda un altro ex studente.