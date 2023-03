Addio a Rossella Tomasino, il liceo Scacchi piange la sua amata insegnante: "Trascinava i ragazzi con il suo amore per la poesia"

La professoressa era andata in pensione nello scorso decennio, ma era rimasta punto di riferimento per l'intera comunità scolastica barese grazie al suo costante impegno in attività benefiche e culturali