Schiacciata dal cancello di una villa a Monopoli: muore insegnante 57enne

Una insegnante di 57anni, Rosa Ciraci, è deceduta ieri dopo essere stata travolta da un cancello della casa di campagna a Monopoli, in contrada Bellocchio, Secondo una prima ricostruzione, da parte dei Carabinieri, la donna era in procinto di entrare con l'auto nell'area dell'abitazione quando, per cause non ancora conosciute, il cancello le è piombato addosso, schiacciandola.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ma la donna era già deceduta sul colpo. Proseguono le indagini dell'Arma per stabilire la dinamica della tragedia.