Mortalità a Bari in aumento a maggio e giugno: "Più 12 e 10 per cento rispetto alla media. Calo a luglio"

Un aumento del 12% in più a maggio e del 10% a giugno rispetto alla media degli ultimi 5 anni: è quanto emerge nella città di Bari in base al rapporto 'Andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19', relativo al periodo 6 maggio -31 luglio, pubblicato dal Ministero della Salute.

Nel dettaglio, dal 5 al 31 maggio il capoluogo pugliese ha fatto registrare 193 decessi totali mentre a giugno i morti hanno raggiunto un decimo in più di quelle attese, per poi calare con un -7% a luglio nonostante una risalita verso la fine del mese.