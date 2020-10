Focolaio rsa Alberobello, quarto decesso all'interno della struttura: era tra i contagiati

Quarto decesso all'interno della residenza sanitaria per anziani di Alberobello, dove negli scorsi giorni è scoppiato un focolaio Covid. A darne notizia è stato il sindaco del comune, Michele Longo: "Purtroppo devo comunicarvi con grande dispiacere che un altro anziano signore ospite della casa di riposo Fondazione Giovanni XXIII che era tra i 59 positivi al Covid-19, non ce l’ha fatta e ci ha lasciato qualche ora fa" scrive sui social.

Si tratta di un anziano 83enne, che da qualche giorno era stato trasferito in ospedale. La notizia arriva a meno di 24 ore dal doppio decesso di due ospiti della struttura, anch'esse contagiate dal virus. "È un’altra serata tristissima per Alberobello e tutta la Comunità si stringe con grande affetto alle famiglie dell’anziano signore in questo momento di infinita tristezza - conclude il messaggio del primo cittadino - Vi ricordo che è fondamentale, e lo è ancora di più in questo periodo di aumento dei contagi, indossare SEMPRE la mascherina, mantenere la distanza sociale e igienizzarsi spesso le mani".