Addio a Ludovica Modugno, aveva recitato in due film di Checco Zalone: "Grandissima attrice"

Scompare a 72 anni l'attrice e doppiatrice Ludovica Modugno a causa di una malattia. Aveva recitato in due pellicole con Luca Medici, alias Checco Zalone, tra cui la hit da botteghino 'Quo Vado', dove interpretava la madre di Checco.

Una carriera iniziata giovanissima per la Modugno, che già a 4 anni aveva esordito nei teleromanzi con 'Il dottor Antonio', il primo sceneggiato prodotto e trasmesso in Italia. Lo stesso Luca Medici l'ha ricordata con un post sui social: "Una grande attrice, che non lo faceva mai pesare. Ciao mamma/zia Ludovica" scrive.