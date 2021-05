Covid, scomparso l'avvocato barese Michele Imperio: "Ci mancherà il tuo sorriso"

Il Covid porta via a 52 anni l'avvocato barese Michele Imperio. A darne notizia è l'Ordine degli Avvocati di Bari, attraverso un messaggio di cordoglio sui suoi canali social: "Il presidente Giovanni Stefanì, unitamente a tutto l’Ordine forense di Bari, partecipa incredulo alla scomparsa dell’amico e collega Michele Imperio - scrivono - Ci stringiamo commossi al dolore della collega Carla Marinaci e della famiglia".

Tante le attestazioni in ricordo dell'avvocato. "Oggi questo maledetto virus ha portato via un grande uomo ed un amico - scrive Vincenzo - che con il suo fare sempre allegro e umile ti faceva sentire sempre a tuo agio". "Porterò con me il ricordo dei tuoi sorrisi gentili che dispensavi nell'ascensore di casa e che puntualmente ritrovavo, immutati, al rientro dal Tribunale" aggiunge sotto al post Nicola, suo vicino di casa.