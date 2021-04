Covid, scompare a 29 anni Ciccio Marrone, speaker del Bitonto calcio: vittima più giovane del virus in città

"Ciao Ciccio, sarai per sempre la voce dei neroverdi. Addio leone" il ricordo della società. Tante le passioni del 29enne, attivo anche in politica e appassionato di canto

Scompare a 29 anni Ciccio Marrone, il più giovane bitontino vittima del Coronavirus. Marrone era lo speaker del Bitonto Calcio, chiamato dalla società sportiva dopo le esperienze come telecronista nel calcio a 5 neroverde maschile e femminile. A darne notizia è stata la stessa società attraverso le sue pagine social:

CIAO CICCIO, SARAI PER SEMPRE LA VOCE NEROVERDE! Una tragedia immane colpisce il Bitonto ed il suo Ufficio Stampa. Ci lascia a soli 29 anni Ciccio Marrone, il telecronista e la voce ufficiale dei neroverdi. Addio, leone!

Tante le passioni - oltre al calcio bitontino, che seguiva anche per la locale Radio 00 - di Ciccio Marrone, che a causa dell'aggravarsi del contagio era stato ricoverato all'ospedale San Paolo. Tra queste c'era il canto - che aveva seguito sin da giovane - e la politica: nel 2017 era stato anche candidato come consigliere comunale nelle file del Partito socialista italiano. Una persona dal gran cuore, come lo ricordano in città, sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri senza perdersi d'animo.