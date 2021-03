Vittima del Covid a 63 anni: scompare a Bari Marco, amato macellaio del quartiere Libertà

Il ricordo della figlia Luciana: "Un gran lavoratore, era ricoverato da 10 giorni in ospedale". Marchitelli soffriva di patologie pregresse. I funerali sono in programma lunedì 29 marzo

Il Covid continua a fare vittime nella provincia barese. Dopo l'altamurana Angela Petruzzelli, a Bari è stato registrato il decesso di un 63enne: si tratta di Marco Marchitelli, macellaio ben conosciuto nel quartiere Libertà. "Un gran lavoratore" come ricorda la figlia Luciana, che gli è stata accanto fino all'ultimo. A causa dell'aggravarsi del contagio, infatti, Marchitelli era stato costretto a lasciare il suo amato negozio in corso Mazzini, per essere ricoverato all'ospedale San Paolo dal 17 marzo scorso.

Marco, che soffriva di diabete e ipertensione, si è spento nella giornata di sabato 27 marzo. Tanti i messaggi di commiato comparsi sui social alla notizia della scomparsa di 'Marcuccio', come lo chiamavano gli amici. I funerali sono previsti domani, 29 marzo, alle 10 al cimitero monumentale di Bari.