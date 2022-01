"Persona poliedrica, collega stimato, instancabile runner": il Covid porta via Prospero Petroni. No-vax convinto, era stato ricoverato in Georgia

Scompare a 58 anni Prospero Petroni, consulente finanziario barese con la passione per la corsa. Secondo quanto riportato da Telenorba e Repubblica, fatale per l'uomo sarebbe stato il contagio con il virus Covid, che non gli ha lasciato scampo mentre era a Tsibilisi, in Georgia, in visita dalla compagna. Petroni, iscritto alla società sportiva Asd Atletica Bitritto, da anni era attivo nel circuito agonistico podistico.

Il Covid, non sembrava spaventare il podista, che più volte sui social si era associato a posizioni No vax. Il virus, però, non gli ha lasciato scampo, e ha portato prima al ricovero e poi alla morte nel letto di ospedale in Georgia. Tanti i ricordi affidati ai social di coloro che condividevano la sua passione: "Persona poliedrica, collega stimato, instancabile runner - il messaggio di cordoglio di Antonio, lasciato sul gruppo 'Corriamo in Puglia' - Si, ti ricorderò così sempre con il tuo sorriso stampato sulla bocca, la battuta puntuale-educata e senza sbavatura". Contattati per un commento sulla scomparsa di Petroni, l'Asd Bitritto Atletica non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.