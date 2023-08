Giornalista trovata morta in casa: aperta inchiesta, un indagato

Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Brindisi in relazione alla morte della giornalista 41enne Patrizia Nettis, originaria di Gioia del Colle, trovata senza vita lo scorso 29 giugno nell'abitazione in cui viveva a Fasano, dove lavorava come addetta stampa per la locale amministrazione comunale. Come riporta Brindisireport, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati: l'ipotesi sarebbe di istigazione al suicidio.

Parallelamente agli accertamenti svolti dalla Procura, la famiglia della professionista, assistita dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, del foro di Bari, ha avviato delle indagini di tipo difensivo e ha presentato istanza per l’esumazione e l’esame autoptico.

Come spiega il legale a Brindisireport, l'iniziativa è stata avviata per escludere ogni altra ipotesi rispetto a quella del suicidio attualmente al vaglio della Procura. I familiari della 41enne non credono all'ipotesi del suicidio come gesto estremo legato a uno stato di depressione, o comunque maturato nella donna. Madre di un bimbo di 10 anni, la 41enne viene descritta come una persona "soddisfatta professionalmente, senza problemi economici", sportiva e in salute, la cui vita era "programmata e orientata nel futuro". "Siamo convinti – dice l’avvocato Castellaneta a Brindisireport - che ci sia un elemento esterno che abbia portato Patrizia a compiere quel gesto, se quel gesto lo ha compiuto Patrizia”. Da qui la richiesta dell’autopsia, "per fugare ogni dubbio da altre ipotesi meccaniche". "Bisogna capire - prosegue il legale - se si è trattato di suicidio. Scartando l’ipotesi peggiore, cerchiamo di capire che cosa è successo e perché ha deciso di togliersi la vita nell’arco, probabilmente, di una manciata di ore".