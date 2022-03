Neonata deceduta per ritardo nel parto dopo "lite per la sala operatoria" al Di Venere: condannati tre medici

Tre medici dell'ospedale Di Venere di Bari - Carbonara sono stati condannati per omicidio colposo nell'ambito del processo, celebrato con rito abbreviato, riguardante il decesso di una neonata. L'episodio risale al maggio del 2016: per gli inquirenti, la morte della piccola sarebbe avvenuta a causa di un ritardo nel parto cesareo a seguito di una lite per utilizzare la sala operatoria.

La gup del Tribunale di Bari, Valenzi, ha condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) i ginecologi Vito Partipilo e Carlo Campobasso. Otto mesi, con pena sospesa, invece, per l'anestesista Antonio Simone. Assolto il primario di chirurgia generale Francesco Puglisi, assistito dall'avvocato Michele Laforgia, "perché il fatto non costituisce reato". I tre medici sono stati condannati al risarcimento danni, da quantificarsi in sede civile, nei confronti delle parti civili. L'inchiesta è stata coordinata dal pm Gaetano de Bari.