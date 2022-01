"Malore improvviso", addio al sovrintendente capo della polizia locale di Bitonto Pasquale Amendolagine

Scompare per un malore improvviso, Pasquale Amendolagine, sovrintendente capo della polizia locale di Bitonto. A darne notizia è il sindaco del comune barese, Michele Abbaticchio, attraverso i suoi canali social. "Di lui ricordiamo solo cortesia, abnegazione e serietà sul lavoro" spiega il primo cittadino. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si uniscono a quello del sindaco, dove Amendolagine viene ricordato come "una persona d'altri tempi" e "dall'animo buono". Grande appassionato di sport, in passato Amendolagine era stato anche allenatore della società calcistica locale 'Torrione Bitonto'.