Morte Patrizia Nettis, fiaccolata in memoria della giornalista: "I testimoni parlino per aiutare le indagini"

I familiari della giornalista non hanno mai accettato l’ipotesi del suicidio e tramite l’avvocato Giuseppe Castellaneta, hanno formalizzato più volte la richiesta di esumazione della salma, affinché venga effettuata l’autopsia. contiua la battaglia dei genitori di Patrizia Nettis, la 41enne originaria di Gioia del Colle che lo scorso 29 giugno è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Fasano, dove lavorava come addetta stampa della locale amministrazione comunale.

In merito alla richiesta di esumazione della salma, riporta BrindisiReport, finora non è arrivata nessuna risposta. Il legale della famiglia, lo scorso 29 gennaio, ha depositato alla Procura generale di Lecce una richiesta di avocazione delle indagini condotte dai pm Giuseppe De Nozza e Giovanni Marino. Da allora, non vi sono stati ulteriori sviluppi.

Sabato scorso, la comunità fasanese si è mobilitata per una fiaccolata in piazza Ciaia: decine di persone si sono ritrovate per partecipare alla fiaccolata in memoria della giornalista. Fra i promotori dell'iniziativa, anche i centri Antiviolenza 'Insieme si può' di Fasano e 'Lia' di Gioia del Colle.

L'inchiesta sulla morte della 41enne, addetta stampa del Comune di Fasano, vede indagato un imprenditore del posto, accusato di istigazione al suicidio e atti persecutori: "L'auspicio - ha spiegato il legale all'Ansa - è che ci possa essere un cambio di direzione delle indagini e soprattutto un'ammissione di quella che noi riteniamo essere il primo tassello che si sarebbe dovuto gestire, anzi produrre in questa indagine, e cioè l'esame autoptico".

La manifestazione è stata organizzata con il “"fine di sensibilizzare gli eventuali testimoni - ha dichiarato ad Ansa la madre di Patrizia Nettis, Rosanna Angelillo - a recarsi dagli inquirenti a fornire il massimo possibile di informazioni tese e chiarire questa tragica vicenda, anche in considerazione del fatto che le indagini sembra che abbiano subito quasi un rallentamento". La madre della giornalista rimarca inoltre che "non sono state ancora eseguite le più elementari indagini scientifiche sia sul corpo con l'autopsia sino ad oggi negata, sia sui vestiti e sul lenzuolo usato per procurare la morte".