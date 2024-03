La morte di Patrizia Nettis, respinta richiesta della famiglia di avocazione delle indagini

E' stata respinta dalla Procura generale di Lecce la richiesta dei familiari di Patrizia Nettis, la giornailista gioiese trovata impiccata a giugno scorso nella sua abitazione di Fasano, di avocare le indagini della Procura di Brindisi sulla sua morte. Lo riporta l'Ansa.

I familiari, assistiti dall'avvocato Giuseppe Castellaneta, non hanno mai creduto alla tesi del suicidio e avevano già avanzato tre richieste alla Procura di Brindisi per disporre l'autopsia sul corpo della 41enne. Nessuna è stata accolta, fino ad ora, da parte del magistrato che coordina il fascicolo. Per il caso è indagato un imprenditore, il quale aveva avuto in passato una relazione con Nettis, accusato di istigazione al suicidio e atti persecutori.