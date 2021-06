Scompare a 41 anni il rapper Toki: nei suoi testi il racconto dei quartieri difficili di Bari

Nel 2010 l'esordio nella scena rap pugliese con il singolo 'I so d bar', che ad oggi conta oltre 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. Tantissimi i messaggi social in suo ricordo

Scompare a Bari il rapper 'Toki', nome d'arte di Giuseppe Poliseno che sin dal 2010 era emerso nella scena musicale pugliese con il suo primo singolo dedicato alla città di Bari, 'I so d Bar'. Ancora ignote le cause che hanno portato al decesso del cantante, che a settembre avrebbe compiuto 42 anni, ma quando si è diffusa la notizia in tanti hanno lasciato un ricordo via social, tra parenti, amici e fan della sua musica che raccontava anche la parte più difficile del vivere a Bari e le 'tentazioni' della criminalità organizzata nei quartieri.