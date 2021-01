Ceglie dice addio a Vito Lacedra: 74 anni sempre con il quartiere nel cuore

Scompare a 74 anni, Vito Lacedra, da sempre legato al suo quartiere, Ceglie del Campo. Di cui aveva unito la comunità anche grazie all'uso dei social: era amministratore del gruppo Facebook 'Ceglie del campo nel cuore', dove era riuscito persino a tenere i contatti con i cegliesi all'Estero. E con quella stessa comunità giornalmente discuteva e raccoglieva le mozioni di interesse del quartiere: tra le ultime, quella per i passaggi a livello a Ceglie, che avevano creato lunghe code di veicoli in attesa, con buona pace dei residenti.

"L'uomo che si ricordava di tutti i compleanni ti faceva sentire importante quel giorno - lo ricordano sui social - amavi la tua Ceglie e la difendevi, ma questo gruppo non sarà più lo stesso senza di te - La tua memoria sarà per sempre con noi... Grazie". Tanti i messaggi di cordoglio postati sui social, come quello di Gaetano, che ricorda: "Hai fatto della tua vita uno splendido viaggio dove hai coinvolto tantissimi di noi ampliando nel contempo la sfera delle amicizie, vicine e lontane e con il tuo grande carisma sei riuscito a farle sentire parte di una grande famiglia. Il tuo grande entusismo e il tuo grande spirito vitale che hai sprigionata per noi, rimarrà sempre dentro di noi e continuerà a sostenerci rallegrando le nostre giornate". "Vito ci lascia, in questa domenica grigia e uggiosa, insieme a lui cade una colonna portante della comunità cegliese - il pensiero del consigliere comunale Antonio Ciaula - Sentinella onnipresente delle tradizioni, della storia e della cultura della cegliesità. Io oggi perdo un amico di sempre, la nostra comunità perde una guida insostituibile, in tutto e per tutto". I funerali si terranno lunedì 11 gennaio, alle 16, nella chiesa di Santa Maria del campo a Ceglie.