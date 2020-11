Il Covid continua a uccidere nella provincia: vittime del virus a Rutigliano e Acquaviva

Due decessi legati al Covid a Rutigliano e ad Acquaviva delle Fonti, dopo quello nella rsa di Alberobello. A dare notizia dei decessi sono stati i sindaci dei due comuni: Giuseppe Valenzano e Davide Carlucci. La vittima a Rutigliano è una donna di 72 anni: "Doccia fredda: primo decesso per coronavirus della seconda ondata. Non scherziamo con il Covid" il messaggio affidato ai social da Valenzano.

Ad Acquaviva, invece, la vittima è una 60enne: "Oggi è un brutto giorno, che speravo non arrivasse mai - il commento di Carlucci - Una notizia che per me è stato un vero e proprio pugno nello stomaco. Non ho molte altre parole da dire, se non che questa è l'ennesima dimostrazione che questo non è uno scherzo, qui si rischia grosso. Si rischia la vita, nostra e dei nostri cari". In giornata nel comune sono stati registrati altri 4 positivi, che insieme a 3 negativizzati e alla donna che ha perso la vita, portano il totale dei positivi ad Acquaviva a 38 casi attivi. "A voi le conclusioni - conclude il primo cittadino - Non posso che ripetervi le solite cose: Non abbassiamo la guardia, responsabilità e civiltà, altrimenti non ne usciamo".