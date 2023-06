Padre e figlio morti dopo essere caduti in una cisterna, a Gioia del Colle sarà lutto nel giorno dei funerali

La comunità di Gioia del Colle è scossa dalla morte di Giovanni e Filippo Colapinto, padre e figlio deceduti nella serata di lunedì 12 giugno mentre erano intenti a pulire una cisterna di vino in una cantina della cittadina barese, adiacente alla loro abitazione.

Sull'episodio indaga la Procura di Bari: secondo una ricostruzione, il figlio 47enne sarebbe caduto all'interno forse stordito dalle esalazioni. Il padre, 81 anni, avrebbe cercato di salvarlo e sarebbe caduto a sua volta. Inutili i soccorsi del 118. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco mentre i rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri e dal medico legale Francesco Vinci.

In un messaggio su Facebook, il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, ha espresso il dolore di un intero paese per l'accaduto: "Una tragedia che ci lascia attoniti, sgomenti ed increduli - scrive - . Come comunità ci stringiamo attorno alle famiglie di Giovanni e Filippo Colapinto, esprimendo loro tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio in questo momento di profondo dolore. Nel giorno dei funerali dei nostri due concittadini, la cui data non è ancora stata stabilita, a Gioia del Colle sarà proclamato lutto cittadino".