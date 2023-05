Auto nella scarpata dopo lo scontro, in due morti nell'incidente: 45enne rinviato a giudizio

Un 45enne di Casamassima è stato rinviato a giudizio per duplice omicidio stradale dalla gup del Tribunale di Bari, Antonella Cafagna.

Il 31 marzo 2021 l'uomo, alla guida di un'Audi, si era scontrato con un'altra auto sulla provinciale 126 che collega Adelfia a Sannicandro di Bari. Nel violento impatto, avvenuto in corrispondenza di un ponte, la vettura precipitò nella scarpata e due colleghi di lavoro del 45enne, Giuseppe Massarelli e Tommaso Verna, persero la vita, mentre l'uomo alla guida dell'altra vettura riportò l'amputazione di una gamba.

Secondo quanto emerso dalle indagini, come rende noto lo studio legale che assiste i familiari delle vittime, l'incidente sarebbe avvenuto a causa dell'elevata velocità, che sarebbe stata di circa 150 km/h a fronte di un limite di 60, e di un sorpasso effettuato in un punto in cui non era consentito dalla segnaletica. Inoltre, il conducente dell'altra auto, impegnato in una svolta a sinistra, non sarebbe stato nelle condizioni di percepire in tempo l'intenzione dell'altro veicolo di sorpassarlo.

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, Angela Maria Morea, nei giorni scorsi è stata accolta dal Tribunale di Bari. L'udienza è stata fissata al 2 dicembre 2024. I parenti delle due vittime, assistiti dallo Studio3A-Valore, hanno già ricevuto un risarcimento in sede civile.