Precipita nel vano ascensore durante lavori in una palazzina: muore 79enne nel Barese

Tragedia a Terlizzi: un 79enne è morto, questa mattina in via Cesare Battisti, nella zona del centro storico. Secondo prime informazioni, l'uomo sarebbe stato impegnato nel cantiere in cui si stavano eseguendo gli interventi sull'edificio e sarebbe precipitato nel vano ascensore del palazzo in ristrutturazione.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto è intervenuta l'Autorità giudiziaria insieme ai carabinieri e al personale dello Spesal Asl.