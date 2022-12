Addio al giornalista Alessio Viola, fondò 'La taverna del Maltese': "Scrittore con la passione per il Rugby"

L'ultimo post pubblicato su facebook è datato 17 dicembre: i versi del poeta russo Esenin accompagnavano una dolce dedica a Siniša Mihajlovi?. Alessio Viola, scrittore, giornalista e fondatore dello storico locale barese 'La Taverna del Maltese', è scomparso all'età di 70 anni.

"Apprendo della scomparsa del caro amico e compagno Alessio Viola per una malattia contratta sul lavoro da giovane - ha scritto in un post su facebook il direttore sanitario Asl, Danny Sivo - Un uomo libero compagno di chiacchiere politiche e anche scorribande. Un uomo che è stato uno di noi, uno della famiglia della sinistra barese, lo ricordo dai tempi della Taverna del Maltese di cui fu animatore e poi scrittore ed editorialista con la passione per lo sport vero, il Rugby".

Nato a Troia, nel Foggiano, Alessio Viola si era laureato in Filosofia. Dopo le esperienze lavorative in fabbrica e nel sindacato, aveva fondato, con Antonino Di Stefano, il pub 'La Taverna del Maltese': il locale divenne il punto d'incontro degli intellettuali baresi. Viola aveva intrapreso anche la carriera giornalistica, collaborando con i quotidiani 'La Repubblica' e 'Corriere del Mezzogiorno'. L'attività che più l'appassionava era però la scrittura di saggi e racconti.