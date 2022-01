"Ciao Davide, la tua musica risuonerà lassù": addio al rapper terlizzese 'zio Felp'

Incredulità e dolore. Una tragedia che ha lasciato senza parole un'intera comunità, quella di Terlizzi. Tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio per la morte di Davide Biscotti, 35 anni, in arte 'Zio Felp'.

Il giovane rapper ha perso la vita nelle scorse ore nella località francese di Saint-Pierre-d'Albigny, dove si trovava con il suo camper: per cause ancora da accertare, il mezzo, nella notte tra il 14 e il 15 gennaio scorsi, ha preso fuoco. Per il 35enne non c'è stato nulla da fare.

La notizia si è diffusa velocemente sui social, accompagnata dai tantissimi ricordi e messaggi di cordoglio di chi lo conosceva: concittadini, amici, artisti con cui aveva collaborato. "Quanti sacrifici hai fatto per partire, che dire, buon viaggio amico nostro", scrive qualcuno. "Ciao Davide, rimarrai sempre nei nostri cuori", "Non riesco a credere a cosa è successo", "Non era così che doveva andare", scrive qualcun altro. "Eri un grande. La tua musica risuonerà per l'eternità".

(Davide Zio Felp Biscotti - foto Fb)