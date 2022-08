"Eri giovane e competente, ci mancherai tanto": l'ultimo saluto al dirigente regionale Enrico Campanile

"Enrico Campanile, bravissimo e serissimo dirigente dei Trasporti della Regione Puglia, ha perso la sua lunga battaglia con la malattia. La mia vicinanza più affettuosa, assieme a quella di tutta la Giunta, alla moglie Anna e alle figlie Sara e Cristina". Con queste parole il governatore, Michele Emiliano, ha testimoniato il suo cordoglio per la prematura scomparsa del dipendente dell'ente regionale.

Emiliano ha voluto ricordare Campanile anche attraverso la sua pagina facebook, con un post dedicato al dirigente scomparso: "Una perdita umana e professionale gravissima per una persona insostituibile - ha scritto il governatore pugliese - Era giovane e competente, ci mancherà tanto".

Fra i commenti al post, anche i ringraziamenti dalla figlia Sara per la vicinanza dimostrata in questo momento di dolore. "Un abbraccio fortissimo", è il messaggio di Emiliano in risposta al commento.