San Girolamo piange don Luigi Spaltro: guidò la parrocchia per 23 anni

La Comunità cristiana di San Girolamo piange don Luigi Spaltro, morto ieri all'età di 88 ani. Il prelato ha rappresentato per decenni un'istituzione del quartiere barese. Era nato a Chiaromonte, in provincia di Potenza, il 25 maggio del 1936, ed era stato ordinato presbitero il 28 luglio del 1963.

Per 23 anni, dal 1988 al 2011 è stato pastore della parrocchia San Girolamo, a Bari.

"Uniti in fraterna preghiera, rendiamo grazie al Padre per il dono della sua vita e lo affidiamo al Suo abbraccio misericordioso, in compagnia di tutti i fratelli e sorelle poveri che ha servito in vita - si legge in un post sulla pagina facebook della parrocchia barese - Riconoscenti per la fedeltà nel suo ministero sacerdotale, offriamo al Signore Gesù il bene da lui compiuto, elevando la supplica perché si compia in lui il glorioso mistero della Risurrezione".

I funerali di don Luigi Spaltro si svolgeranno venerdì 14 giugno, alle 16, presso la parrocchia San Giovanni Battista, a Chiaromonte.