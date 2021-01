Addio a don Paolo Sangirardi: scompare a 77 anni lo storico parroco di Carbonara

Addio a Paolo Sangirardi, storico parroco della chiesa di Santa Maria del Fonte a Carbonara. Satriano, scomparso a 76 anni, dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1967, aveva svolto il suo ministero anche nella parrocchia di San Luca nel quartiere Japigia, per poi essere confessore nella Cattedrale. Tanti i messaggi di commiato alla notizia, soprattutto da parte della comunità di Carbonara: "Per oltre 25 anni parroco della Chiesa Matrice - il ricordo della pagina Facebook Tradizionalmente Carbonara di Bari - lascia un grande vuoto in noi, saggia guida spirituale e persona molto legata al nostro territorio. A Don Paolo il nostro doveroso grazie per quanto ha dato alla nostra comunità carbonarese". "Il presidente, il Direttivo e tutta la Confraternita Opera pia del Rosario - il messaggio della Confraternita - si uniscono in preghiera per la scomparsa del caro don Paolo Sangirardi, per anni saggia guida spirituale per la nostra comunità carbonarese". Il celebrazione liturgica del funerale si terrà venerdì alle 16 nella parrocchia S. Maria del Fonte in Bari-Carbonara, presieduta da monsignor Francesco Cacucci.