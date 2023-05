Addio a Franco Occhiogrosso, storico presidente del Tribunale per i minorenni. Decaro: "Autorità che ha dato tanto al territorio"

“La città di Bari piange Franco Occhiogrosso, nostro concittadino, storico presidente del tribunale dei minori e personalità riconosciuta sul piano nazionale per competenza, professionalità e sensibilità". Così in una nota il sindaoco Antonio Decaro esprime il cordoglio per la scomparsa di Franco Occhiogrosso, morto ieri all'età di 84 anni. I funerali sono stati celebrati oggi nella parrocchia dello Spirito Santo a Bari.

"Una autorità che tanto ha dato tanto territorio e alle istituzioni che ha servito, in termini di attenzione nei confronti del sociale e del benessere della nostra comunità interpretando il suo ruolo sempre con rigore e umanità. Il lavoro condotto nell’ambito delle autorità giudiziarie minorile certamente ha contributo alla crescita di una comunità migliore".