L'istituto Panetti-Pitagora piange il professor Gaspare Noviello: "Amato da alunni e colleghi, la sua dedizione al mestiere era totale"

"Gaspare non c'è più, Gaspare ci ha lasciati. Il professor Gaspare Noviello. Quello quando doveva dirti qualcosa ti prendeva sottobraccio e ti chiedeva prima come stessi, o che se ti vedeva vagamente corrucciato ti invitava a prendere un caffè. Lo abbiamo conosciuto e amato tutti come collega e come amico. E gli alunni lo hanno amato non solo (non tanto) per gli insegnamenti tecnici, quanto per quelli umani, e per il clima amichevole delle sue lezioni, per la sua dedizione totale, quasi liturgica, a questo mestiere". Così, in un messaggio pubblicato sui propri canali social, l'istituto Panetti-Pitagora di Bari ricorda il professor Gaspare Noviello, scomparso nelle scorse ore.

A portare via il docente di elettronica ed elettrotecnica, una malattia scoperta poco prima della fine dello scorso anno scolastico. "Veramente insopportabile - prosegue il ricordo della scuola - è stato immaginare Gaspare magari a letto, o con una smorfia di dolore sul volto, o -peggio- impaurito. Proprio lui: un omone col volto buono, con un sorriso contagioso sempre stampato sul volto, così affabile, calmo, rincuorante. L'ha scoperto poco dopo la fine della scuola. Hanno nominato un supplente, fino a quando non si sa. Ma come sta? Eh, non bene".

Poi, nella giornata di ieri, domenica, la notizia che ha addolorato l'intera comunità scolastica. "Domani, alle 16:00 alla chiesa di Santa Fara - comunica l'istituto - saluteremo Gaspare assieme ai suoi cari, ben sapendo che adesso siamo un po' più soli".