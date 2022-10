Malore improvviso, morto Gianpiero Ventrone: fu preparatore del Bari di Conte

A pochi giorni dalla dipartita di Bruno Bolchi, un altro lutto colpisce l'ambiente biancorosso: a 62 anni è improvvisamente scomparso Gianpiero Ventrone, rinomato preparatore atletico, che fu fondamentale nella promozione in Serie A del Bari nella stagione 2008-2009 quando sulla panchina dei Galletti c'era Antonio Conte e la squadra concluse il campionato al primo posto.

Proprio con il tecnico salentino, il legame era molto forte, tanto che il sodalizio tra i due, dopo qualche anno lontani, si era ricomposto al Tottenham, dove Conte è attualmente manager della prima squadra. In carriera, oltre ad essere preparatore della Juventus (con cui vinse una Champions League) e del Catania, Ventrone aveva collezionato esperienze anche all'estero, con i francesi dell'AC Ajaccio, i cinesi del Jiangsu Suning e Guangzhou Evergrande.

Il Tottenham ha confermato la notizia, pubblicando un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Ventrone:

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.



He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.