Addio a Giuseppe Aquilino, morto il titolare della storica gioielleria di via Sparano: "Sei stato maestro e mentore"

"Vincere sul tempo continuando ad esserci: questo accade quando qualcuno lascia un’impronta. E la tua è stata un'impronta 'preziosa' come padre, come marito, come amico, come maestro e mentore nel tuo lavoro. Ciao Giuseppe. Grazie". Sono queste le parole di cordoglio, pubblicate dalla famiglia sulla pagina facebook aziendale, per la scomparsa di Giuseppe Aquilino, titolare di una nota e storica gioielleria nel Centro di Bari.

"Giuseppe Aquilino, decano del commercio barese, già presidente di Federpreziosi - comunica l'azienda tramite la pagina social - è venuto a mancare questa mattina".