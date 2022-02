Addio al giornalista Tito Stagno, raccontò lo sbarco sulla luna. Decaro: "Indimenticabile protagonista dell'informazione pubblica"

In un post su Fb, il sindaco ha ricordato la sua visita a Bari nel 2019, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'allunaggio che lo stesso cronista commentò in diretta dai microfoni della Rai