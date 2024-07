Incidente in via Gentile a Bari, giovane motociclista rovina al suolo e muore

Un motociclista 20enne, Giovanni Vittore, è morto nel pomeriggio di domenica 21 luglio in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine e gli operatori del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi.

Il giovane, secondo le prime informazioni, dopo essere caduto dalla sua moto, sarebbe stato ritrovato da alcuni passanti vicino al mezzo, in una pozza di sangue. Il ragazzo, in base ai primi rilievi, indossava il suo casco. In corso i rilievi della Polizia Scientifica per ricostruire la vicenda.

Sul luogo del ritrovamento sono anche giunti gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso momentaneamente al traffico la strada.

(aggiornato alle 20.46)