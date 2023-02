Investito di notte sulla Statale 100 ad Adelfia: rinvenuto corpo di uno studente Erasmus

Il corpo di un giovane di 21 anni, presumibilmente investito da un'auto, è stato rinvenuto questa notte sulla Statale 100, non lontano da Adelfia, nel Barese. La vittima è uno studente straniero Erasmus in Italia. Secondo quanto riporta l'Ansa, in base a fonti inquirenti, il conducente della vettura, si è fermato a prestare i soccorsi.

L'episodio si è verificato attorno alle 3 ed è al vaglio dei Carabinieri di Gioia del Colle e Casamassima, intervenuti sul posto. Inutili i soccorsi del 118: il giovane era già deceduto per le lesioni riportate. Da chiarire la dinamica dell'episodio. La strada è stata messa in sicurezza da operatori Anas. A coordinare le indagini è la Procura di Bari.

(aggiornato alle 11.41)