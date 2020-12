Bari vecchia dice addio a Giovanni Genchi, ultimo superstite dell'esplosione al porto del 9 aprile '45

Bari vecchia piange la scomparsa di Giovanni Genchi, "barese doc e ultimo superstite della tragica esplosione al porto di Bari del 9 aprile del 1945". A dare notizia della scomparsa di Genchi, "figlio della città vecchia a cui è legata una parte della memoria storica di Bari", è in una nota il presidente dell'Acli Dalfino, Michele Fanelli.

Quella mattina del 1945 Giovanni, poco più che ventenne, era nel porto di Bari dove lavorava con suo padre e i suoi fratelli. Intorno a mezzogiorno la terribile esplosione: un piroscafo statunitense, il 'Charles Henderson', carico di merci per le truppe alleate e di materiale bellico, saltò in aria, per cause mai chiarite, durante le operazioni di scarico. La deflagrazione provocò circa 360 morti tra lavoratori del porto, militari e civili a bordo della nave e 1730 feriti, e pesantissimi danni al porto e a Bari vecchia.

"Il giovane Giovanni - ricorda Fanelli - sia pur ferito, si prodigò nel salvare altre vite umane", fino a quando "stremato dalla fatica cadde in mare, raccolto, e messo su di un carro carico di cadaveri", diretto a Bitonto, dove poi si accorsero che era ancora vivo e lo curarono. "Quell'esperienza - sottolinea Fanelli - ha segnato in maniera indelebile tutta la sua vita, ma non gli è stata mai riconosciuta nessuna onorificenza, solo nel 2019 gli è stato assegnato il 'Nicolino d'oro'".

"Uomo di sani principi e grande lavoratore - prosegue nel suo ricordo Fanelli - è stato uno degli storici portatori dei misteri, portando per moltissimi anni 'Il Calvario'. Legato alla sua Bari vecchia e alle sue tradizioni, ne era fiero testimone. Anche la gente umile e semplice come Giovanni Genchi ha scritto una pagina della storia cittadina - conclude Fanelli - e a lui il Circolo Acli Dalfino rende doveroso omaggio".