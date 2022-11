Addio al tour manager barese Kiko Loiacono, il dolore sui social: "Una vita per il rock and roll"

"Generoso, disponibile, trasparente e senza freni". I messaggi di cordoglio sui social si susseguono, per dire addio a Domenico 'Kiko' Loiacono. Barese di nascita, Kiko Loiacono si era trasferito da molti anni a Londra, dove è improvvisamente venuto a mancare sabato notte. Ex farmacista, aveva trasformato la sua passione per la musica nella sua professione: era tour manager e rappresentava un punto di riferimento nel mondo delle band indipendenti. Con tante, note e meno note, aveva condiviso tour a bordo del suo leggendario bus, girando per il Regno Unito e per l'Europa.

Tra incredulità per la sua precoce e improvvisa scomparsa e dolore, sono tantissimi i messaggi di chi lo ricorda sui social. Tra questi, anche quello della band 'Primal Scream': "Ha dato la sua vita per il rock and roll e la politica di sinistra". "Uno che credeva davvero nelle sue idee, mancherà a molti". Tanti ricordano la sua personalità travolgente e la sua generosità: "Forse nessuno, nel rock’roll, è stato buono come te, amico mio", lo saluta chi lo conosceva.