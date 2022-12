Addio a Massimo Tommasino, direttore scientifico dell'Istituto 'Giovanni Paolo II' di Bari

L'istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari piange la scomparsa di Massimo Tommasino, direttore scientifico dell'Irccs. Tarantino, professore di microbiologia, Tommasino aveva 64 anni ed era approdato all'Oncologico di Bari ad aprile scorso, dopo aver lavorato nei più importanti istituti di ricerca del mondo, fra cui il German Cancer Research Center di Heidelberg.

A comunicare la notizia della morte di Tommasino è lo stesso istituto, con un post su Facebook. "Il suo impegno e il suo esempio sono per noi motivo di conforto e sostegno in questo momento di dolore", si legge nel messaggio. Il direttore generale, Alessandro Delle Donne, insieme al presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, Gero Grassi dichiarano: "Piangiamo un uomo nobile e buono, uno scienziato, un professionista, una persona innamorata della scienza e della vita. Per tutti una perdita inestimabile. Abbiamo avuto poco tempo per godere della sua persona, ma sufficiente per capirne il grandissimo valore. Nonostante la malattia, con il suo entusiasmo abbiamo fatto in pochi mesi un percorso eccezionale. Il segno che ha lasciato in tutti noi è indelebile".