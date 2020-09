Fidanzato della ex accoltellato e ucciso per strada, omicidio a Bitetto: muore 26enne, feriti anche suo padre e la ragazza

I Carabinieri hanno avviato le indagini per l'omicidio avvenuto questa notte a Bitetto: un giovane di 26 anni, Nico Brescia, è stato ucciso dopo essere stato colpito da diverse coltellate. I contorni dell'episodio sono ancora poco chiari.

La violenta discussione, sfociata nel delitto, si è verificata attorno alle 4 del mattino, Il 26enne, secondo una ricostruzione, sarebbe stato aggredito nelle vicinanze di un'abitazione da un coetaneo che gli avrebbe sferrato diverse coltellate. Nel corso della colluttazione sono rimasti feriti la convivente del presunto assalitore, una 22enne e il padre della vittima, un 50enne, ricoverati in ospedale, rispettivamente a Carbonara e al San Paolo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Gli inquirenti, coordinati dalla pm di turno Savina Toscani, non escludono che il movente dell'aggressione possa essere passionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Aggiornato ore 11.18)