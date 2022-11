Addio a Nicola, il "gigante buono" della pizzeria Enzo e Ciro: "Una persona speciale, mancherà tantissimo a tutti"

"Sempre solare, sempre con il sorriso", "Mi ha sempre accolto facendomi sentire a casa. Nicola mi mancherà e mancherà a tantissimi". Messaggi di cordoglio e attestazioni di stima piovono sui social, per ricordare "Nicola", storico dipendente della pizzeria 'Enzo e Ciro' del quartiere Madonnella, scomparso nelle scorse ore.

La notizia della morte di Nicola De Feo si è diffusa rapidamente sui social, accompagnata dai tanti commenti e dai ricordi di chi lo conosceva: clienti del locale, ma anche colleghi. Sotto la foto pubblicata su Fb per ricordarlo da Ciro Fraddosio, titolare dell'attività, in tanti esprimono il loro cordoglio. "Era il classico 'gigante buono'. Ci ha serviti sabato scorso", scrive un cliente. "Con lui se ne una parte della nostra vita, della nostra giovinezza, della goliardia e spensieratezza", "Il signor Nicola (lui voleva lo chiamassimo solo “Nicola”) era un perfetto padrone di casa: ti accoglieva col sorriso, e con garbo e gentilezza ti seguiva per tutta la cena. Non scorderemo le sue attenzioni e la sua capacità di farci “sentire a casa”. Una persona speciale che avvicinava i clienti alla vostra famosa pizzeria. La sua esperienza era evidente: appena lo vedevi sapevi che tutto sarebbe filato liscio", scrive qualcun altro. "Facevi il settimo grado a tutti ma allo stesso tempo eri pronto ad aiutare e a metterti a disposizione per qualsiasi cosa, eri il nostro punto di riferimento dentro e fuori dal lavoro - lo ricorda su Fb chi aveva lavorato con lui - Avevi i tuoi modi di fare di romperci le scatole ma unici che ti facevamo le caricature ma allo stesso tempo erano di insegnamento a quello che dovevamo fare. Ora che ci hai lasciati guardaci e sorvegliati come hai sempre fatto".

I funerali si terranno domani, 8 novembre, alle 11 presso la chiesa San Nicola a Catino.