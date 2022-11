Addio a Nicola De Palma, se ne va il fondatore della storica pasticceria di Poggiofranco

La pasticceria De Palma di Poggiofranco dice addio al suo fondatore, il signor Nicola. Aperta nel 1973, l'attività che ha sede in via Papa Innocenzo XII è diventata negli anni una vera e propria 'istituzione' nel quartiere, e non solo.

A dare la notizia della scomparsa di Nicola De Palma è la stessa pasticceria, con un post sui suoi canali social. Tanti i messaggi di cordoglio: "Una grande persona", scrive chi conosceva il signor Nicola, "un punto di riferimento per il quartiere", aggiunge qualcun altro.

La pasticceria resterà chiusa per lutto oggi e domani, per riaprire domenica 13 novembre. I funerali si terranno domani, 12 novembre, presso la chiesa Santa Maria Maddalena alle ore 10.