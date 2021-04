Addio a Nunzio Pagliara, morto il militare 48enne colpito dal Covid: pochi giorni fa l'appello della famiglia

Nunzio Pagliara, sottufficiale dell'Aeronautica, lottava tra la vita e la morte. La famiglia aveva lanciato un appello disperato per cercare di salvarlo, rivolgendosi al ministro della Salute

Era ricoverato da marzo scorso all'ospedale San Paolo di Bari, dopo aver contratto il Covid. Nunzio Pagliara, sottufficiale 48enne dell'Aeronautica, non ce l'ha fatta.

Nunzio era uno sportivo, con la passione per la moto e la pallavolo. Per giorni ha lottato tra la vita e la morte, nel reparto di Terapia intensiva, e soltanto alcuni giorni fa i familiari avevano lanciato un disperato appello per cercare di salvarlo, rivolgendosi anche al ministro della Salute affinché si rendesse possibile un trapianto di polmoni.