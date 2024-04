Il mondo della ristorazione cittadina dice addio a Paolo Anaclerio. Titolare del ristorante 'da Paolo', in via Quintino Sella a Bari, con la sua attività fondata nel 1981 era diventato un punto di riferimento per tantissimi baresi. Anaclerio si è spento all'età di 72 anni.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 23 aprile, nella cattedrale di Bari alle ore 16.30.