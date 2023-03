Pr di Bari morto a Roma dopo la caduta da un palazzo: fermato un 48enne

Un 48enne romano è stato bloccato e fermato, ieri sera, nell'ambito delle indagini per la morte di Francesco Vitale, pr barese caduto misteriosamente da un palazzo in via Pescaglia, nella Capitale lo scorso 22 febbraio. Dopo l'arresto di un 37enne, le manette sono scattate anche per un secondo indagato: anche per lui, come riportato da Today, l'accusa è di sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del decesso della vittima.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo è stato rintracciato ieri sera sulla via Pontina, a Pomezia, dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coadiuvati dai militari del reparto territoriale di Aprilia e delle compagnie dell'Eur e Pomezia. Al 48enne, che era ricercato, è stato notificato il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Roma. È stato trasportato nel carcere di Regina Coeli.

Per i carabinieri che stanno conducendo le indagini, il 48enne fermato sarebbe, insieme al 37enne già in carcere, l'autore del sequestro per oltre 12 ore di Francesco Vitale, nella notte fra il 21 e il 22 febbraio scorso.