Addio a Giacomo Marvulli, professore nei licei Socrate e Flacco: insegnò ad amare la letteratura greca agli studenti baresi

Si è spento all'età di 91 anni il professor Giacomo Marvulli, storico docente dei licei Socrate e Orazio Flacco di Bari, appassionato studioso del latino e della lingua greca antica.

La sua pagina facebook, in queste ore, si sta riempiendo di messaggi di cordoglio e dolore: non solo i familiari ricordano il professore, ma anche gli studenti di vaie epoche salutano con tristezza la dipartita dell'amato docente.

"Siamo sempre stati di poche parole per quel che riguarda gli affetti, vero, papà? - scrive in una dolce dedica la figlia, Cecilia Marvulli - Così abbiamo scelto forme di espressione diverse dal semplice dire. Perché di amore siamo fatti, con tutta la purezza e l'intensità che lo caratterizza. Ti lascio, papà, ma non ti lascio. Sei dentro di me, sei me, sei Gianluca, sei stato tutti noi, anche chi è andato via prima".

"Per chi voglia congedarsi da mio padre Giacomo - scrive Gianluca Marvulli - è possibile farlo nella struttura Nuova Domus Santa Rita dalle 8.30 alle 20.30 di oggi è domani".