Lutto nella sanità barese, addio al professor Lucio Armenio: "Un maestro di pediatria e di vita"

Bari piange la scomparsa del professor Lucio Armenio. Luminare di pediatra molto noto anche a livello nazionale, avrebbe compiuto 83 anni tra pochi giorni. Nella sua carriera professionale, aveva ricoperto l'incarico di direttore della prima clinica pediatrica dell'Università di Bari, guidato la Scuola di specializzazione di Pediatria ed era stato presidente della Società italiana di Allergologia pediatrica.

In tanti, colleghi, ex allievi ma anche genitori di piccoli pazienti che aveva avuto in cura, lo ricordano ache sui social con parole di stima e riconoscenza. "Una persona intelligente, e mai sopra le righe, Un signore. Era uno dei pilastri storici della facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Bari", scrive chi con lui aveva condiviso parte del percorso formativo e professionale. E ancora, chi lo aveva incontrato nel suo percorso di formazione, lo ricorda con un "maestro di Pediatria e di vita, con i suoi toni sempre pacati, con il suo sguardo sempre dolce, con la presenza ferma di vuole essere sempre riferimento illuminato, col suo essere un gigante della Pediatria ma con una umiltà fuori dal comune".