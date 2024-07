Addio al professor Vito Leonardo Miniello, il pediatra barese morto a 71 anni: "Grazie per la tua bontà d'animo"

Era professore di nutrizione pediatrica all'Università di Bari, ma soprattutto era un medico stimato e apprezzato per professionalità e l'umanità con cui trattava i piccoli pazienti. La scomparsa, a 71 anni, di Vito Leonardo Miniello è stata commentata da molti cittadini sui social: gli utenti di facebook hanno espresso il cordoglio e il dolore per il decesso del dottore. A quanto si apprende, il docente era ricoverato nell'Istituto 'Giovanni Paolo II' del capoluogo pugliese.

La cerimonia funebre sarà celebrata domani, lunedì 15 luglio, alle ore 17, nella parrocchia di Sant' Antonio da Padova, in via Giulio Petroni.

"Da mamma ti ringrazio un milione di milioni di volte, da amica non dimenticherò mai la tua singolare ed immensa ironia", scrive una donna in un post su facebook. "Sei stato una presenza costante, competente e premurosa nella nostra vita, come pediatra e soprattutto come amico, durante la crescita delle bambine", sottolinea un altro utente del social network. "Grazie per i tuoi insegnamenti per la tua stima la tua amicizia e soprattutto la tua bontà d'animo - si legge in un post su facebook dedicato al professor Miniello - oggi il mondo accademico ha perso un luminare della Pediatria, ma soprattutto un grande uomo".