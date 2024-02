Morto il regista Carlo Formigoni, il corpo ritrovato in spiaggia a Savelletri: "Fondò il Teatro Kismet a Bari"

"Siamo addolorati per la sua scomparsa, due anni fa circa gli abbiamo conferito il 'Premio alla Carriera teatrale -Teatro Pubblico Pugliese' per la sua grande opera di produzione, scrittura e formazione teatrale. Non possiamo che essergli tutti immensamente grati per la bellezza donata con così tanta generosità alla nostra Puglia". Sono queste di cordoglio per la morte del regista 90enne Carlo Formigoni, espresse dal presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzio.

Le ricerche dell'autore teatrale, originario di Mantova ma 'adottato' dalla Puglia, sono state interrotte questa mattina con il ritrovamento del cadavere a Savelletri, in provincia di Brindisi:, come riporta BrindisiReport, il corpo privo di vita è stato scoperto dai vigili del fuoco presso degli scogli a circa 200 metri a nord da dove aveva lasciato le sue ultime tracce.

L'avventura artistica e professionale di Formigoni aveva conosciuto anche tappe nel capoluogo pugliese: "La sua vita, la sua carriera e la sua storia passano dal Berliner Ensemble alla sua Aia tra i trulli della Valle d’Itria, per il Teatro del Sole a Milano e la fondazione del Teatro Kismet a Bari", ricorda una nota del Teatro Pubblico Pugliese".

"Il maestro Carlo Formigoni è e sarà la testimonianza di un percorso artistico unico nel suo genere - ha sottolineato Ponzio - che nel segno di Brecht e Bettelheim ha creato un teatro personalissimo che continuerà a restare vivo, palpitante e autentico”.